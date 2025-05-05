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Ankara'da 14 Yaşındaki Çocuğa Darp İddiası: Anne Tepki Gösterdi

Ankara'da 14 Yaşındaki Çocuğa Darp İddiası: Anne Tepki Gösterdi
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 14 yaşındaki A.E.K.'nin işletme çalışanı tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayın ardından anne, saldırgana tepki göstererek şikayette bulundu. Çocuğunun beyin tümörü hastalığı ile mücadele ettiği ve ruhsal dengesinin bozulduğunu belirten anne, hak arayışına devam edeceğini söyledi.

Ankara'da 14 yaşındaki erkek çocuğunun annesi, oğlunun bir işletmenin çatısına çıktığı gerekçesiyle öldüresiyle darp edildiğini iddia etti.

Olay, 3 Mayıs günü Keçiören'deki bir parkta meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu A.E.K., arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada parkta yer alan bir işletmenin çatısına çıktı. İşletme çalışanı E.A.'nın, çatıya çıkan A.E.K.'ye küfür ederek tepki göstermesi nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.A., boğazını sıktığı çocuğu çatıdan aşağıya attı. Yere düşen A.E.K.'nin vücudunda aldığı darbeler nedeniyle zedelenmeler oluştu. Durum üzere söz konusu işletmeye giden anne Nasibe Zeynep Çelen ise saldırgana tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla kayda alan anne Çelen, işletme çalışına hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. Oğlunun öğrenmekte güçlük çektiği ve beyin tümörü hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Çelen, hak arayışından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

"Oğluma küfretmiş"

Olayla ilgili konuşan anne Nasibe Çelen, "Oğlum aradı ve darp edildiğini söyledi. Ben de ne olduğunu sordum. Olay yerine gittim. Oğlum arkadaşlarıyla şakalaşırken bir işletmenin çatısına çıkmış. Dükkan çalışanı da tepki göstermiş küfür etmiş. Oğlumda ona küfür etmemesi gerektiğini söyleyince tartışma çıkmış. Ardından da oğlumun boğazını sıkmış. Boğuşma yaşanmış. Oğlum kayalık benzeri bir yere düşmüş. Hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Polise giderek şikayette bulunduk" dedi.

"Evladım beyin tümörü hastalığıyla mücadele ediyor"

Çocuğunun özel bir durumu olduğunu ve beyin tümörü hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ifade eden anne Çelen, şöyle konuştu:

"Oğlumun sırtında, kolunda, kaburgalarında ve boğazında zedelenmeler oluşmuş. Kendisi özel eğitim öğrencisi. Yüzde 20 derecede öğrenme güçlüğü çekiyor ve bunun yanı sıra bir de beyin tümörü hastalığıyla mücadele ediyor. Saldırganın, uyarıda bulunması gerekiyordu. ya da parkın güvenliğine haber vermesi lazımdı. Çocuğum bu durumdan ruhsal olarak da etkilendi. Oğlum çok sinirli bir hale sahip oldu. Bu konudan bahsettiğimde konuşmak istemediğini söylüyor. Dün de arabanın içinde bir anda etrafa yumruk atmaya başladı. Saldırıyı yapan kişinin cezasız kalmasını istemiyorum. Saldırgan, olaydan sonra oğluma, 'Ben burada çok çocuğu dövdüm ve kovdum' demiş." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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