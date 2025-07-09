Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Grok'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Grok'a soruşturma
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Twitter'ın yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilen paylaşımlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, Grok'u Erdoğan'a küfretmesi için yönlendirirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandala ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilen skandal paylaşımların yapıldığı, Twitter'ın yapay zeka robotu Grok hakkında soruşturma başlattı.

GROK'TA SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Türkiye'de milyonlarca kullanıcı olan Twitter'ın yapay zeka robotu Grok'ta skandala imza atıldı. Grok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilen paylaşımlar yapıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bazı kullanıcılar, Grok'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakartet etmesi için yönlendirdi. Skandalın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Grok hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Yav herkes de reisle uğraşiyore, ne alıp veremedikleri var Şah-ı Merdan'ımızla ?

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