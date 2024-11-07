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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası

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Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiği iddiası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kavgaya neden oldu. Meclis üyeleri, tekme tokat kavga ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 29 Ekim konserinde Ebru Gündeş'e ödendiği iddia edilen 69 milyon lira nedeniyle kavga çıktı. Meclis üyeleri tekme tokat kavga ederken, o anlar kameraya yansıdı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE "EBRU GÜNDEŞ" TARTIŞMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödediği iddiası tartışmalara neden oldu. Mansur Yavaş, söz konusu ödemenin yapılmayacağını açıklamasının ardından bugün de Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL verileceği iddiası gündeme geldi.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, söz konusu iddialar nedeniyle gerilim yükseldi. Karşılıklı başlayan laf dalaşı kavgaya döndü. Meclis üyeleri tekme tokat kavga etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEngin Durmaz:

Bir şarkı için 69 milyon vermek kabul edilecek birşey değildir

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Haber Yorumlarıumut mergen:

2 TANEDE MANSURA VURSAYDINIZ

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

dinazorlar içinde kavga ettinizmi))),ülke batmış bunlar neyin derdinde,bu ülkeyi bu hal getirenler kimler vatandaşmı,

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Çağdaş laik belediyecilik anlayışına göre belediyenin öncelikli görevi konserler bale kursları vs. Para artarsa bunlardan diğer hizmetler. Artmazsa iller bankasından kredi çekerler onuda könsere verirler. Süper çağdaşlık. Ama Mansur bunlardan değil ve kara propagandaya kurban edilmek isteniyor. Algı yönetimi ile insanların güdülmesi meselesi işliyor şuan net..

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Dinazorların 128 milyar doları hesabını sorsanız ülke bu hale gelmezdi

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Haber YorumlarıHakan Celik:

Mansur başkan seni severiz sayarız;fakat millete 1300 tl gibi komik meblada sosyal yardım paraları verirken,bu harcamalar var ise bu kavga boşuna değil

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

COK GÜZEL SÖZLER YAZICAM AMA ASLA YAYINLANMIYCAK !!!! ONUN ICIN HADI NEYSE YA SABIR !!!

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

belliki Mansur bunadı

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Haber YorumlarıSinan Kaygisiz:

Mansur başkanın yaptğ başkanlığı herkes yapar...Yazık Oldu Ank

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