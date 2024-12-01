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Ankara Akyurt'ta Kış Lastiği Denetimlerine Başlandı

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Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına 1 Aralık'ta başladı ve sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak denetimlerini sürdürüyor.

Ankara Akyurt'ta ilçe emniyet müdürlüğü, araçlarda kış lastiği denetimine başladı.

1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, uygulamanın ilk gününde Ankara-Çankırı Karayolu üzerinde ticari araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde, araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı titizlikle incelendi. Trafik ekipleri, sürücülere kış lastiklerinin önemine ilişkin bilgilendirme yaparak kural ihlali tespit edilen araçlara gerekli işlemleri uyguladı.

Yetkililer, "Kış boyunca kış lastiği uygulaması ve denetimlerimiz devam edecek. Amacımız, trafik kazalarının önüne geçmek ve güvenli bir sürüş ortamı sağlamak" açıklamasında bulundu.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kış şartlarına uygun araç hazırlıkları yapmaları konusunda uyararak trafik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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