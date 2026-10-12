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Ankara Akyurt'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

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Ankara Akyurt'ta, Ankara Çankırı Bulvarı'ndaki köprü üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 6 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Akyurt ilçesi Ankara Çankırı Bulvarı, Güzelhisar Mahallesi Köprüsü üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kazada 5 kişinin yaralandığı tespit edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 3'ünün hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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