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Ankara AFAD KBRN ekibi gaz çıkan alanda ölçüm yaptı

Ankara AFAD KBRN ekibi gaz çıkan alanda ölçüm yaptı
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Samsun’da raylı sistem zemin etüdü için yapılan sondaj çalışması sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen ve zaman zaman yanıcılık değeri yükselen bilinmeyen gaz, ekipleri alarma geçirdi.

Samsun'da raylı sistem zemin etüdü için yapılan sondaj çalışması sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen ve zaman zaman yanıcılık değeri yükselen bilinmeyen gaz, ekipleri alarma geçirdi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Ankara'dan kente gelen AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi, gazın çıktığı alanda ölçüm yaptı.

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için yürütülen zemin etüdü sondajı sırasında iki gün önce yaklaşık 40 metre derinlikte gaz çıkışı fark edildi. Yapılan ilk ölçümlerde gazın yanıcılık değerinin zaman zaman 90'a kadar yükseldiği belirlendi. Bunun üzerine bölgede güvenlik tedbirleri artırılarak çalışma alanı kontrol altına alındı.

Gaz çıkışının devam etmesi üzerine, AFAD KBRN ekibi bölgeye gelerek çeşitli ölçümler gerçekleştirdi. Ekiplerin sahadaki çalışmasının ardından bölgede gaz seviyesinin üç saatlik aralıklarla düzenli olarak takip edildiği öğrenildi.

AFAD'dan edinilen bilgilere göre, ölçümlerde gazın yanıcılık değeri zaman zaman 90 seviyesine kadar çıkıyor. Bölgenin 2-3 gün daha izleneceği, gaz çıkışının devam etmesi durumunda Ankara'dan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Öte yandan, sondaj çalışması sırasında ortaya çıkan gazın 'metan gazı' olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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