Sakarya'da 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 4'ü ağır 13 yaralı: Olay yeri böyle görüntülendi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4'ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Kazanın, yol kenarında yakılan lastiklerden çıkan yoğun duman sebebiyle meydana geldiği öne sürüldü. Meydana gelen kaza alanı havadan da görüntülendi.

Otoyolun Erenler ilçesi Alancuma mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre köprü altında yakılan lastiklerden yükselen yoğun siyah duman, otoyol üzerine yayılarak görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Ankara yönünde seyir halinde olan sürücüler, duman sebebiyle önlerini görmekte zorlandı. Zincirleme kazaya yolcu otobüsleri, minibüsler ve otomobillerin de aralarında bulunduğu toplam 16 araç karıştı. Görüşün aniden azalmasıyla birlikte bazı sürücüler ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçların da duramaması neticesine peş peşe kazalar yaşandı. Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Meydana gelen kaza yeri havadan da görüntülendi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale dönerken, hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı