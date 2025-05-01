Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Anadolu Otoyolu'nda TIR Devrildi, Trafik Kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda TIR Devrildi, Trafik Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir tır, bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonucu oluşan araç kuyruğunda sürücüler kontak kapattı. Tırın kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında kilometrelerce oluşan araç kuyruğunda sürücüler kontak kapattı. Tırın bölgeden kaldırılma çalışmaları devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otoyolun Sapanca geçişi Yeni Mahalle mevkii Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki 49 AAS 038 plakalı tır, bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde trafik durdu, sürücüler kontak kapattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalarına yaklaşık 3 saattir devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması ve otoyolda yan yatması ve bir aracın son anda durması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.