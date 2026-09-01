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Otoyolda çekici ot biçme aracına çarptı: 3 yaralı

Otoyolda çekici ot biçme aracına çarptı: 3 yaralı
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde çekicinin emniyet şeridinde ot biçme çalışması yapan araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde çekicinin emniyet şeridinde ot biçme çalışması yapan araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sıralarında emniyet şeridinde ot biçme ve peyzaj çalışması yapan KGM'ye ait 34 HOA 173 plakalı araca, R.B. idaresindeki 55 PD 273 plakalı çekici arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada çekici sürücüsü R.B. ile alan üzerinde ot biçme çalışması gerçekleştiren KGM personelleri M.A. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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