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ABD'de gökdelenin cam korkuluğuna sıkışan kadın, polisleri alarma geçirdi

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ABD'nin gökdelenleriyle meşhur Manhattan kentinde filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu yapıldı. 54 katlı bir gökdelenden atlamak isteyen kadın, cam korkuluğa sıkıştı. Kadını sıkıştığı yerden ise polis ekipleri kurtardı.

ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan kentinde, 54 katlı bir binanın çatısından atlamak isteyen kadın, cam korkuluğa sıkıştı. Kadının yardımına ise polis koştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 katlı gökdelenin çatısından atlamak isterken cam korkuluğa sıkışan kadın, polis tarafından kuratrıldı

NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Olay yerine ulaşan NYPD Acil Servis Birimi (ESU) üyeleri, cam korkuluk arasına kafası sıkışan ve vücudunun bir kısmı aşağı doğru sarkan kadını kurtaramayınca, iple sarkan iki polis, kadını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

ABD'de gökdelenin cam korkuluğuna sıkışan kadın, polisleri alarma geçirdi

O ANLAR KAMERADA

Gökdelen üzerindeki nefes kesen kurtarma operasyonu, polislerin vücut kamerası tarafından kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 katlı gökdelenin çatısından atlamak isterken cam korkuluğa sıkışan kadın, polis tarafından kuratrıldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Acil Servis Manhattan Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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