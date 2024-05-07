ABD'de gökdelenin cam korkuluğuna sıkışan kadın, polisleri alarma geçirdi

ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan kentinde, 54 katlı bir binanın çatısından atlamak isteyen kadın, cam korkuluğa sıkıştı. Kadının yardımına ise polis koştu.

NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Olay yerine ulaşan NYPD Acil Servis Birimi (ESU) üyeleri, cam korkuluk arasına kafası sıkışan ve vücudunun bir kısmı aşağı doğru sarkan kadını kurtaramayınca, iple sarkan iki polis, kadını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

O ANLAR KAMERADA

Gökdelen üzerindeki nefes kesen kurtarma operasyonu, polislerin vücut kamerası tarafından kaydedildi.