ABD'de gökdelenin cam korkuluğuna sıkışan kadın, polisleri alarma geçirdi
ABD'nin gökdelenleriyle meşhur Manhattan kentinde filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu yapıldı. 54 katlı bir gökdelenden atlamak isteyen kadın, cam korkuluğa sıkıştı. Kadını sıkıştığı yerden ise polis ekipleri kurtardı.
ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan kentinde, 54 katlı bir binanın çatısından atlamak isteyen kadın, cam korkuluğa sıkıştı. Kadının yardımına ise polis koştu.
NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU
Olay yerine ulaşan NYPD Acil Servis Birimi (ESU) üyeleri, cam korkuluk arasına kafası sıkışan ve vücudunun bir kısmı aşağı doğru sarkan kadını kurtaramayınca, iple sarkan iki polis, kadını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.
O ANLAR KAMERADA
Gökdelen üzerindeki nefes kesen kurtarma operasyonu, polislerin vücut kamerası tarafından kaydedildi.