Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece hastaneye kaldırıldı. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Hastaneye getirilmeden önce iki kere kalbi duran Önder'in, 8 saat süren operasyonu sabah 07.00'ye doğru sona erdi. Doktorların kalp ana aort damarındaki yırtığı dikmeyi başardığı, Önder'in ameliyathanede tutulduğu ve kalp ritminin normale dönmesi beklendiği bildirildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilen Önder'in, kalp ritminin normale dönmesinin ardından yoğum bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.

HENÜZ AMELİYATI BİTMEDİ

Önder'in sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi hastane başhekimi aktardı. Önder'in henüz ameliyathaneden çıkmadığını söyledi.

"ÇOK AĞIR KOŞULLARDA HASTANEMİZDE GELDİ"

Gazeteci Seyhan Avşar'a konuşan hastane başhekimi, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Sırrı bey halen masada. Ameliyat kapatılmış değil. Kendisi pompadan halen ayrılmış değil. Beyinde ya da vücutta bir hasara dair konuşmak için çok erken. Kendisi çok ağır koşullarda hastanemize geldi. Şu aşamayı atlatmadan ilerdeki sürece dair yorum yapmak doğru olmaz." dedi.

OPERASYON 7 SAAT SÜRDÜ

Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle gerçekleşen operasyonu sabah saat 07.00'ye doğru sona erdi. Doktorların kalp ana aort damarındaki yırtığı dikmeyi başardığı, Önder'in ameliyathanede tutulduğu ve kalp ritminin normale dönmesi beklendiği bildirildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilen Önder'in, kalp ritminin normale dönmesinin ardından yoğum bakım servisinde gözlem altına alınabilecek.

HASTANE REKTÖRÜ: KALP HASTALIKLARI İÇİNDEKİ EN BÜYÜK AMELİYATLARDAN BİRİ

Operasyon öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in ameliyatının başarılı geçtiği takdirde 3 gün boyunca uyutulabileceğini bildirdi. Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise gece saatlerinde Önder'in sağlık durumu hakkında basına verdiği demeçte şunları söyledi:

"Ameliyat saat 23.00 sularında başladı. Tüm kalp damar cerrahi ve kardiyoloji ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati olan kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması. Büyük bir ameliyat, bizim kalp hastalıkları içindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat, 7-8 saat sürecek bir ameliyat. Bizim tip 1 dediğimiz, ana damarın başlangıcından; tıbbi terminolojisi tip diseksiyon, bizim için en büyük diseksiyon tiplerinden bir tanesi."

Önder'in kritik ameliyatını kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş yönetirken, operasyona Prof Dr. Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Haluk Kafalı, Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, Prof. Dr. Murat Gülbaran, uzman doktor Erol Görgen, Dr. Öğretim üyeleri Özge Çetinaslan ve Mert Sudabatmaz da girdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Önder'in sağlık durumu hakkında gece yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk bize çağrıyla birlikte hızlı bir şekilde ambulansla beraber Sayın Önder'e ilk müdahaleye yaptık. Ekip de hazır olduğu için buraya naklettik. Şu an büyük bir ameliyatta. Rabbim inşallah şifasını verecektir. Şu an büyük bir ameliyatta, dua etmekten başka çaremiz yok."