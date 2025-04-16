Ambulansa Tabancayla Saldıran Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeki bir ambulansa tabancayla ateş açan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Refik Şevket Mahallesi 2148/11 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nden Menemen yönüne seyreden özel bir kuruma ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa bilinmeyen nedenle U.Ü. (32) adlı şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermiler ambulansa isabet ederken şüpheli şahıs olay yerinden 06 EDR 872 plakalı otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Olay anında büyük panik yaşayan ambulans sürücüsü İ.K. ile yanındaki sağlık görevlileri M.Y. ve C.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı belirlenirken ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu şüpheli U.Ü. suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını, bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR