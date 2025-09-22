Ambulans Şoförü 1 Dakikada İki Kazayı Önledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın şoförü, dikkati sayesinde 1 dakika içinde yaşanabilecek 2 ayrı kazayı önledi. O anlar ambulansın güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde hasta taşıyan ambulans, kavşakta ters yönden gelen otomobili fark eden şoförün ani manevrası ile kazadan kıl payı kurtuldu. Aynı dakikalar içinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçen ambulans sürücüsü, yola aniden yayayı da fark ederek hızını düşürdü. Bu sayede yayaya çarpmaktan da son anda kurtulan ambulans şoförü, hem hastayı güvenle hastaneye ulaştırdı ve oluşabilecek iki ayrı kazayı engelledi.

Ambulansın araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün dikkati ve refleksleri sayesinde kazaların önlenme anları saniye saniye görüldü. - ANTALYA