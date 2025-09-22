Haberler

Ambulans Şoförü 1 Dakikada İki Kazayı Önledi

Ambulans Şoförü 1 Dakikada İki Kazayı Önledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın şoförü, dikkati sayesinde kavşakta ters yönden gelen aracı fark ederek bir kazayı önlerken, hızla geçen yayayı da son anda görüp ikinci bir kazayı engelledi. O anlar ambulansın güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın şoförü, dikkati sayesinde 1 dakika içinde yaşanabilecek 2 ayrı kazayı önledi. O anlar ambulansın güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde hasta taşıyan ambulans, kavşakta ters yönden gelen otomobili fark eden şoförün ani manevrası ile kazadan kıl payı kurtuldu. Aynı dakikalar içinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçen ambulans sürücüsü, yola aniden yayayı da fark ederek hızını düşürdü. Bu sayede yayaya çarpmaktan da son anda kurtulan ambulans şoförü, hem hastayı güvenle hastaneye ulaştırdı ve oluşabilecek iki ayrı kazayı engelledi.

Ambulansın araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün dikkati ve refleksleri sayesinde kazaların önlenme anları saniye saniye görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılmaz Vural yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı

Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçeliler bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.