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Mersin'de Ambulans-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Mersin'de Ambulans-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Mersin'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sağlık personellerinin önce otomobildekilerin yardımına koşması dikkat çekti.

Mersin'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan sağlık personellerinin araçtakilere yardım etmeye çalışması dikkat çekti.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nin 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralanırken, Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de ikiaracın çarpışarak savrulma anları yer aldı. Ayrıca ambulanstan inen hafif yaralı olduğu öğrenilen sağlık personellerinin otomobildekilerin yardıma gittiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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