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Amasya Valiliği, Sultangazi Belediyesi'ne ait ve içerisinde 31 kişinin bulunduğu midibüsün Göynücek ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, kazada 27 kişinin hafif, 4 kişinin ise orta derecede yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "21 Kasım 2026 günü (bugün) saat 07.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, içerisinde 31 vatandaşımızın olduğu Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüsün İstanbul'dan Göynücek ilçemize bağlı Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine gittiği sırada Gözlek köyü sınırları içerisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatarak devrilip yoldan çıktığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Kazada 27 vatandaşımız hafif, 4 vatandaşımız ise orta şekilde yaralanmış olup, yaralıların tedavisi çevre hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı