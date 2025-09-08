Haberler

Amasya'da Yemeği Boğazına Takılan Adam 8 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Amasya'da Yemeği Boğazına Takılan Adam 8 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da yediği yemeğin boğazına takılması sonucu hastaneye kaldırılan Recep Erkek, 8 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Erkek'in cenaze namazı Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılındı.

Amasya'da yediği yemeğin boğazına takılması üzerine nefes alamayan adam, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde işlettiği kahvehaneyi kapatıp evine giden Recep Erkek (42), pişirilen et kavurması lokmalarından yerken bir anda nefessiz kalarak fenalık geçirdi. Yakılarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Erkek'in boğazına takıldığı fark edilen lokma çıkartıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Erkek, 8 gündür tedavi altında tutuldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Recep Erkek, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığında defnedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den iddialı açıklama: Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstereceğim

Cengiz'den iddialı açıklama! Fenerbahçe'den yollandığına pişman edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.