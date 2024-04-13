Amasya'da yakalanan 64 kaçak göçmenden 25'i kaçtı

Amasya'da yakalanan 64 kaçak göçmenden 25'i Göç İdaresi Müdürlüğü binasından kaçtı

AMASYA - Amasya'da polis tarafından durdurulan tırda yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmenden 25'i bekletildikleri binanın camının demir korkuluğunu sökerek kaçtı. Şehre dağılan kaçak göçmenlerin peşine düşen polis ekipleri 21'sini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a doğru gitmekte olan 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü tır, dün Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 64 Afganistan uyruklu göçmen çıktı. Polis ekipleri göçmenler hakkında işlem başlatırken tır sürücüsü K.Y. gözaltına alındı.

Sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler balkon ve camları demir parmaklıklarla çevrili binaya alındı. Görevlilerin yemek dağıttığı esnada camdaki demir korkuluğu söküp atlayan 25 kişi şehre dağıldı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şehre dağılan ekipler park, sokak ve cami bahçelerinde arama yaparak 21'ini yakaladı. 4'ünün bulunması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mahallesinde de arama yapıldığını anlatan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, binanın camındaki korkuluğu söküp atlayan göçmenlerden 21'inin kısa sürede bulunduğunu anlattı.