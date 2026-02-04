Haberler

Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Güncelleme:
Geçen yıl kuraklığın etkisiyle derelerin kuruduğu Amasya'da son bir ayda yağan kar ve yağmur suları Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesini artırdı. Amasya Valiliği'nin sel ve taşkın uyarısı yaptığı şehirde yer yer 2 metreye kadar yükselen nehir suları nedeniyle bir piknik alanındaki masalar akıntıya kapıldı. Çalıştığı restorandan Yeşilırmak Nehri'ni takip eden döner ustası Lütfi Kol yağışların yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

  • Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi 2 metre yükseldi.
  • Amasya Valiliği, su seviyesindeki artış nedeniyle sel ve taşkın uyarısı yaptı.
  • Helvacı Mahallesi'ndeki piknik alanında 4 piknik masası akıntıya kapıldı.

Şehrin ortasından geçen Yeşilırmak Nehri, eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle coştu. Su seviyesindeki artış halkı sevindirirken, Amasya Valiliği ise sel ve taşkın uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz ve komşu illerde son günlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonrası özellikle Yeşilırmak ile ırmağı besleyen derelerde su seviyesinin artmakta olduğu Devlet Su İşleri tarafından tespit edilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın özellikle kırsal bölgelerde, ırmak ve dere yataklarında meydana gelebilecek taşkın ile sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

PİKNİK MASALARI AKINTIYA KAPILDI

Helvacı Mahallesi civarında Çağlayan Köprüsü yakınlarındaki piknik alanının bir kısmında kamelyalar yükselen suların arasında kaldı. 4 piknik masası akıntıya kapıldı. Diğer piknik masaları ise ağaçlara iplerle bağlanması sayesinde kurtarıldı.

"SUYUN BU KADAR YÜKSELDİĞİNİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Piknik alanının işletmeciliğini yapan Can Çelik, "Valiliğin uyarısını görünce erkenden iş yerine geldik. 4 piknik masası akıntıya kapıldı. Suya girip diğerlerini ip bağlayarak kurtardık. Su seviyesi 2 metre yükseldi. 33 yaşındayım. Suyun bu kadar yükseldiğini ilk defa görüyorum" dedi.

BARAJ DOLULUK ORTALAMASI YÜZDE 25 SEVİYESİNDE

Kurak bir yılı geride bırakırken Ocak ayının başından bu yana süren yağışların etkisiyle barajlarda yüzde 25 seviyesinde olan ortalama doluluk oranının artacağını düşünen Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Şu an için yağış durumu çok iyi. İnşallah böyle sürer. Bereketli bir yıl olur. Çünkü dereler kurumuştu. Yağışlarla özlediğimiz Yeşilımak Nehri yeniden coştu. Akdağ bölgesinde 2 metre kar vardı. Bu durum sularımızın çoğalmasını sağlayacak" diye konuştu.

YAĞIŞLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Geçen yıl 11 Nisan'da görülen zirai don felaketi sonrasında bölge üreticisinin başta kiraz ile elma olmak üzere meyveye hasret kaldığını hatırlatan Cebeci, bu yaz bol ve bereketli bir hasat dilediğini vurguladı. Çalıştığı restorandan Yeşilırmak Nehri'ni takip eden döner ustası Lütfi Kol da yağışların yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

