Amasya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki bariyerleri aşarak yağmur suyu kanalına uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki bariyerleri aşıp yağmur suyu kanalına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat'ın Niksar ilçesinden Samsun yönüne seyir halinde olan 55 ANG 323 plakalı TOFAŞ FIAT Doblo marka aracın, Taşova'ya bağlı Yolaçan köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Refüjdeki bariyerleri aşarak su kanalına devrilen araç yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Onur Y. (20) ile yolcu Taner C. D. (14) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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