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Amasya'da Trafik Denetimlerinde 213 Bin TL'den Fazla Ceza Kesildi

Amasya'da Trafik Denetimlerinde 213 Bin TL'den Fazla Ceza Kesildi
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Amasya'nın Suluova ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 14 sürücüye toplam 213 bin 319 TL ceza uygulandı. Denetimler, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde polislerin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde 14 sürücüye 213 bin TL'den fazla para cezası uygulandı.

3 ayrı noktada 100 aracın durdurularak 274 kişinin sorgulandığı denetimlerde yasal olmayan şekilde araç kullanan 5 sürücüye geçerli ehliyeti olmadan araç kullanmak, 6 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 sürücüye dur ihtarına uymamak ve 1 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek gibi ihlaller nedeniyle toplam 213 bin319 TL tutarında para cezası kesildiği bildirildi.

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç'ın da takip ettiği uygulamada bu tür denetimlerin il genelinde, trafikteki güvenliği artırmak, kazaların önüne geçmek ve toplumsal huzuru sağlamak adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde trafik güvenliği ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Bu çerçevede, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amacı güden uygulamalar hız kesmeden devam etmektedir. Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimizdeki trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürecek ve vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden her türlü yasa dışı davranışla kararlı bir şekilde mücadele edilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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