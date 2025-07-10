Amasya'da Tırda 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da Tırda 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Amasya'da polis ekipleri tarafından durdurulan tırda, Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, gözaltına alınanlar arasında bir göçmen kaçakçısı da bulunuyor.

Amasya'da polis ekiplerince durdurularak arama yapılan tırda Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Taşova kavşağında kaçak göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı durdurdu. Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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