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Amasya'da Tırda 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu tırda, brandanın altında saklanan 10 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edilmek üzere götürüldü.

Amasya'da tırda 10 kaçak göçmen yakalandı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde brandanın altına saklanmış halde 10 kaçak göçmen yakalandı.

Doğu illerinden İstanbul yönüne doğru düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tır, Merzifon ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yaptığı aramada yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7, Pakistan uyruklu 3 olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Elleri kelepçelenen düzensiz göçmenler idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilecek.

Organizatör olduğu değerlendirilen Y.Ü. ve İ.G gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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