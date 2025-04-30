Amasya'da tırda 10 kaçak göçmen yakalandı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde brandanın altına saklanmış halde 10 kaçak göçmen yakalandı.

Doğu illerinden İstanbul yönüne doğru düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tır, Merzifon ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yaptığı aramada yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7, Pakistan uyruklu 3 olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Elleri kelepçelenen düzensiz göçmenler idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilecek.

Organizatör olduğu değerlendirilen Y.Ü. ve İ.G gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.