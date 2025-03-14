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Amasya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 77 Sikke ve 2 Bronz Heykel Ele Geçirildi

Amasya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 77 Sikke ve 2 Bronz Heykel Ele Geçirildi
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Amasya'da düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparak tarihi eserleri satmaya çalışan bir şahsın ev ve iş yerinde 77 sikke, Roma dönemine ait 2 bronz heykel, 1 haç figürü, 1 küpe ve çeşitli ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da düzenlenen operasyonda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, '1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 şüpheli şahsın kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı öğrenildi. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, '1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi. Ayrıca 1 antika değeri taşıyan tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, '338 adet fişek ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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