Amasya'da Sokağa Park Edilen Traktör Römorkları Aktivite Gösterdi
Amasya'nın Suluova ilçesinde sokağa park edilen bağlantılı iki traktör römorku, 15 dakika sonra harekete geçerek bahçe duvarına çarptı. Olayda, çevrede kimse yoktu ve traktör sahibinin önlem almadığı belirtildi.

Amasya'da sokağa park edilen iki traktör römorku bir anda hareketlenip bahçe duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinde Yeni Mahalle Güney Sokak'ta bir sokağa park edilen bağlantılı haldeki iki traktör römorku 15 dakika sonra hareketlendi. İlerleyen römorklar binaların bahçe duvarına çarparak durabildi. İki binanın bahçe duvarında ve kapılarında hasar oluştu.

"Traktör sahibi özür bile dilemedi"

Okulun da bulunduğu sokakta yaşanan kaza sırasında çevrede kimsenin bulunmadığını anlatan vatandaşlardan Seyfi Soğanlı, "Traktör sürücüsü önlem almadan römorkları park etmiş. Hareket eden römorklar evimin duvarına çarparak durabildi. Okul çıkışına denk gelse çocuklara da zarar verebilirdi. Gelip özür bile dilemedi" diye konuştu. - AMASYA

