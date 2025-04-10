Amasya'da Patlama Sesi Tedirginliği: F16'ların Uçuşları Nedeniyle

Amasya'nın Taşova ilçesinde duyulan yüksek şiddetli patlama sesi, ilçe sakinleri arasında kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu.

Olayın ardından hızla harekete geçen güvenlik güçleri, sesin kaynağını belirlemek için kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda patlama sesinin muhtemel nedeni netleşti. Taşova Kaymakamlığı olaya ilişkin, "F16'ların ilçemiz hava sahasında olduğu tespit edildiğinden, bu uçuşlar sırasında ses bariyerinin aşılmasıyla oluşabilen sonik patlama sesi olabileceği değerlendirilmiştir" açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün saat 11.15'te ilçemizde meydana gelen patlama sesinin kaynağına ilişkin Güvenlik Güçlerimizin saha taraması ivedi şekilde titizlikle yapılmıştır. Patlama sesinin geldiği vakitte Merzifon 5. Ana Jet Üssünde eğitim sırasında olan F16'ların ilçemiz hava sahasında olduğu tespit edildiğinden, bu uçuşlar sırasında ses bariyerinin aşılmasıyla oluşabilen sonik patlama sesi olabileceği değerlendirilmiştir. Bu süre zarfında gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz olayla alakalı olarak ihbar alınmamıştır." - AMASYA