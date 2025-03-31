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Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. 1'i çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi olarak yağışlı hava ve kontrol kaybı gösterildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dörtyol köyü mevkiinde H.P. (56) yönetimindeki 05 EV 834 plakalı otomobil, tek yönlü yolda yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen M.E.'nin (37) kullandığı 16 BPC 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü M.E. ile otomobildeki eşi K.E. (36) ve 2 yaşındaki çocukları A.T.E. yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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