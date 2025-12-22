Tünelde motosikletle takla attı, bir dakika sonra yoluna devam etti

Amasya'da tünelde bordür taşlarına çarpıp takla atan ardından yoluna devam eden motosikletli anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferhat Tüneli'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yolun sağındaki bordür taşları ile duvara çarpıp takla attı. Motosikletle yola savrulan sürücünün yardımına tünelden geçen diğer araç sürücüleri yetişti. Ayağa kalkan sürücü bir dakika sonra motosikletini yerden kaldırıp yoluna devam etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA