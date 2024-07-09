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Amasya'da Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Amasya'da motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Amasya'da motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez İpekköy mevkisinde seyir halinde olan Koray Özkalender'in kullandığı 34 TA 9390 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan 12 yaşındaki Şamil Çalışkan'a çaptı. Kazada ağır yaralanan çocuk ile sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şamil Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Amasya Çocuk Acil Durum Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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