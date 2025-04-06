Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Çay Kenarına Uçtu: 5 Yaralı

Amasya'da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı

AMASYA - Amasya'da kontrolden çıkan otomobil çay kenarına uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Korucu yönetimindeki 25 ADC 888 plakalı otomobil, otogar karşısı Tersakan 2 Köprüsü civarında kontrolden çıkarak Tersakan Çayı'nın kenarına uçtu. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yanındaki İzzet Mete, Recep Taşkın, Fetullah Taşkın ve Zeki Arpacı yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar vatandaşların da yardımıyla yukarı taşınıp ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.