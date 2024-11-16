Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Kazaya Müdahale Eden Polis Otosuna Tır Çarptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden sivil polis otosuna tır çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya'da kazaya müdahale eden polis otosuna tır çarptı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kazasına müdahale eden sivil polis otosuna tır çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Özbekistan'a seyir halinde olan Gaffar Dündar'ın idaresindeki 47 ADA 687 plakalı tır, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü yakınlarında sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Yağışlı yolda yaşanan kazaya müdahale eden Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis otosuna plakası henüz belirlenemeyen başka bir tır dorsesini kaydırarak çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya'da Kazaya Müdahale Eden Polis Otosuna Tır Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - 3.Sayfa
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

Tarihi konakta yapılan hazırlıklar ziyarete damga vurdu

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.