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Amasya'da Karpuz Yüklü Tırda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Amasya'da polis tarafından durdurulan karpuz yüklü tırda yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya'da karpuz yüklü tırdan 3 kaçak göçmen çıktı

AMASYA - Amasya'da polis tarafından durdurulan karpuz yüklü tırda yapılan arama Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen tır, Trafik İstasyon önünde durduruldu.

Dorsesinin kasalarla karpuz yüklü olduğu görülen tırın ön kısmında boş bırakılan bölme içerisinde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen bulundu. 3 göçmen ve gözaltına alınan sürücü İ.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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