Amasya'da Karpuz Yüklü Tırda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da polisin durdurduğu karpuz yüklü tırda Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen tır, Trafik İstasyonu önünde durduruldu. Dorsede kasalarla karpuz yüklü olduğu görülen tırın ön kısmında boş bırakılan bölme içerisinde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler ve gözaltına alınan sürücü İ.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA