Amasya'da kargo araçlarının karıştığı kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Amasya'da kargo araçlarının karıştığı iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İlk kaza, Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Yılmaz (41) yönetimindeki 34 JA 77 38 plakalı Sürat Kargo'ya ait kargo minibüsü, Saraçoğlu Kavşağı mevkisine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Diğer kaza ise Merzifon- Kayadüzü mevkisinde yaşandı. İsmail Solmaz yönetimindeki 25 ABU 396 plakalı Yurtiçi Kargo'ya ait kargo kamyonu, önünde seyir eden ve kamyonetle çarpışan otomobile çarptı. Kamyonun devrildiği zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan kamyon sürücüsü ve diğer araçlardaki yaralılar Saim Polat ile Furkan Aykır, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AMASYA