Amasya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö.'nün (51) kullandığı 60 NT 515 plakalı otomobil ile A.B. (31) idaresindeki 05 EA 764 plakalı otomobil Dutluk ve Güngörmüş köyleri sınırında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 60 NT 515 plakalı otomobil sürücüsü Y.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan çocuklar M.H.Ö.(12) ve Ö.K.(12) ile 05 EA 764 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.B.(50) ve K.S.(54) isimli şahıslar da hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA