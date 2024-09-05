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Amasya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö.'nün (51) kullandığı 60 NT 515 plakalı otomobil ile A.B. (31) idaresindeki 05 EA 764 plakalı otomobil Dutluk ve Güngörmüş köyleri sınırında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 60 NT 515 plakalı otomobil sürücüsü Y.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan çocuklar M.H.Ö.(12) ve Ö.K.(12) ile 05 EA 764 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.B.(50) ve K.S.(54) isimli şahıslar da hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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