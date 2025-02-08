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Amasya'da Kaçak Göçmenler Bulundu

Amasya'da Kaçak Göçmenler Bulundu
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Rusya'dan gelen 22 ton ham kauçuk yüklü tırda, Amasya'da yapılan polis baskınıyla 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Rusya'dan gelerek Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 800 kilometre ilerleyen tıra polis baskın yaptı. Amasya'da polis tarafından durdurulan 22 ton ham kauçuk yüklü tırdan Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Türkiye'ye gümrük kapısından giriş yapıp giriş yapıp Kocaeli'ye doğru gitmekte olan 22 ton ham kauçuk yüklü 06 JVE 01 plakalı tır, Amasya merkez Taşova Kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 24 Afganistan uyruklu göçmen çıktı. Göçmenlerin tıra nerede alındığına ilişkin kapsamlı inceleme başlatan polis ekipleri, tır sürücüsü E.T.yi gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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