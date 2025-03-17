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Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Ambulans Durduruldu

Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Ambulans Durduruldu
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Amasya'da polisin durdurduğu ambulansın içinde bulunan Afganistan uyruklu bir kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

Amasya'da polisin ekiplerince durdurulan ambulanstan Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen İstanbul Ambulans Mobil Sağlık Hizmetlerine bağlı olduğu açıklanan bir ambulans, Amasya girişinde Taşova yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrolde hasta sedyesinde yatan ancak hasta olmayan ve kaçak yollardan ülkeye girdiği tespit edilen 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan M.Ş., İ.N. ve A.B.G. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. M.Ş. tutuklanırken, İ.N. ve A.B.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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