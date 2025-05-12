Amasya'da Deprem Anında İneklerin Panik Anları Kameraya Yansıdı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen iki deprem, ineklerin panik yaşamasına neden oldu. Depremler sırasında ineklerin hareketleri güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada
AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla yaşanan depremlere yakalanan ineklerin panik anları kameraya yansıdı.
Yaşanan 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem insanlar kadar hayvanlarda da paniğe neden oldu. Karacaören köyünde bir çiftlikte bulunan ineklerin sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü. Yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KOÇ - 3.Sayfa