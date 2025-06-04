Amasya'da Bayram Tatili Sırasında Salıncağından Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Amasya'da Bayram Tatili Sırasında Salıncağından Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'den Ordu'ya giden Duran ailesi, Amasya'da mola verdikleri sırada 4 yaşındaki Yağız D.'nin salıncağı devrilerek düşmesi sonucu ağır yaralanması ve hastanede yaşamını yitirmesiyle sarsıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da bayram tatili için memleketlerine giden ailenin mola verdikleri yerde salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Kocaeli'den memleketleri Ordu'ya doğru giden Duran ailesi Amasya'da bir çay bahçesinde mola verdi. Anne ve babasının salladığı salıncağın bir anda devrilmesi sonucu düşen 4 yaşındaki Yağız D., ağır yaralandı. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şokunu yaşayan anne ve babanın acısını hastane görevlileri paylaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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