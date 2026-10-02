Haberler

Amasya'da av bayilerine operasyonda 58 bin 372 fişek ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da av bayilerine operasyonda 58 bin 372 fişek ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde av bayilerine yönelik operasyonda 58 bin 372 tabanca fişeği, 19 ruhsatsız tüfek ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik silah ve mühimmat operasyonunda 58 bin 372 tabanca fişeği ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, av bayileri üzerinden kaçak ve ruhsatsız silah ile mühimmat temin edildiği ve silah ruhsatı bulunmayan kişilere mermi satışı yapıldığı değerlendirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

M.Ç. ve A.H.Ç. isimli şüphelilere yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 30 Eylül'de Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve av bayilerinde yapılan aramalarda 58 bin 372 tabanca fişeği, 19 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 28 kuru sıkı tabanca ve 3 bin 500 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Trabzonspor'dan tatsız prova

Trabzonspor'dan tatsız prova! Kardeş kulübüne kaybetti
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
Attila Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu