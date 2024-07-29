Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
Amasya'da tamirci Emre Büyük, tamir için çalıştıkları asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büyük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Amasya'da asansör tamiri için gittiği apartmanda asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan tamirci Emre Büyük, hayatını kaybetti.
ASANSÖR KABİNİ İLE DUVAR ARASINA SIKIŞTI
Edinilen bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi Atabey Sokak'taki 7 katlı Çiftçi apartmanının arızalanan asansörünün bakımına gelen Emre Büyük (29), tamir için çalıştıkları esnada asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Büyük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.