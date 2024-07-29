Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti

Amasya'da asansör tamiri için gittiği apartmanda asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan tamirci Emre Büyük, hayatını kaybetti.

ASANSÖR KABİNİ İLE DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi Atabey Sokak'taki 7 katlı Çiftçi apartmanının arızalanan asansörünün bakımına gelen Emre Büyük (29), tamir için çalıştıkları esnada asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Büyük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.