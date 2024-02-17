Amasya'da 517 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 517 litre sahte içki ele geçirildi. Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarla operasyon duyuruldu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 517 litre sahte içki ele geçirildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen sahte içkilerin fotoğrafı Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk başarılı operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Halkımızın sağlığına kast edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi vurguluyor, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA