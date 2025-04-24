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Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Amasya'da saat 20.20'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin merkezi 16.6 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 20.20'de merkez üssü Amasya olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 16.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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