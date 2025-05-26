Amasya'da 11 Yaşındaki Çocuğun Sulama Kanalına Düşmesi Üzerine Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra dalgıçlar da sevk edildi.

Olay, Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki H.U. adlı çocuğun düştüğü belirtilen sulama kanalında arama çalışmalarına başladı. Olay yerine Amasya merkezden de dalgıç ekibi yönlendirilerek hem kanal içinde hem de çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - AMASYA