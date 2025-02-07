Amasra'da Şiddetli Rüzgar ve Yüksek Dalgalar
Bartın'ın Amasra ilçesinde, saatte hızı 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Meteoroloji'den alınan uyarılar neticesinde balıkçı tekneleri limana çekildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte kayalara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından şiddetli rüzgarın etkili olduğu Karadeniz'de dalgalar kıyıları dövdü. Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde saatte hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların yüksekliği 3 metreyi aştı.
Yarın da devam etmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri de limana bağlandı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa