Alzheimer Hastası Yaşlı Adam AFAD ve Jandarma Tarafından Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam AFAD ve Jandarma Tarafından Bulundu
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Yaşar Balta, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu ve ailesine teslim edildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olan 70 yaşındaki Yaşar Balta'dan haber alamayan yakınları kendisini köy civarında aramaya başladı. Bir ize rastlayamayan yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı adamı bularak yakınlarına teslim etti.

Yakınları, çalışma yapan ekibe desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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