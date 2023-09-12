Alzheimer Hastası Kadın Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Sıddıka Aysay ile eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.A., eşini bıçakladı. Eve gelen G.A.'nın kardeşi, Sıddıka Aysay'ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıddıka Aysay'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyla hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen G.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.