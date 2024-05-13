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Altıntaş'ta şehit asker annesine Anneler Günü ziyareti

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Altıntaş ilçesi Gecek köyünde ikamet eden şehit asker annesi ziyaret edilerek anneler günü kutlandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Altıntaş ilçesi Gecek köyünde ikamet eden şehit asker annesi ziyaret edilerek anneler günü kutlandı.

Jandarma personelince Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kaplan harekatında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in Altıntaş'ın Gecek köyünde ikamet eden annesi ziyaret edilerek anneler günü kutlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anneler Günü Jandarma Altıntaş Kütahya Çocuk 3.Sayfa Haberler

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