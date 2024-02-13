Altın madenindeki toprak kaymasının başladığı an güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı.

ALTIN MADENİNDE TOPRAK KAYMASI

Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ TOPRAK KÜTLELERİNİN ALTINDA KALDI

Felaket anını bölgedeki bir güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin yukarıdan aşağı doğru hızla aktığı, önüne aldığı her şeyi götürdüğü görüldü. Dağ yolunda hareket halinde olan bir aracın toprak kütlelerinin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR, 400 PERSONELLE ARAMA SÜRÜYOR

Olay sonrası canlı yayına bağlanıp bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilgili madende 667 çalışan olduğu ve 9 kişiye ulaşılamadığı bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.