Almanya’da organize suçta reşit olmayan faillerin rolü artıyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2025 yılında 683 organize suç örgütü soruşturması yürütüldüğünü, yaklaşık 8 bin şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "Her geçen gün daha fazla reşit olmayan failler suç için kullanılıyor. Organize suçlarda gizlilik azaldı, sosyal medyada güç gösterisi arttı" dedi.

Almanya'da organize suçla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar, suç örgütlerinin yöntemlerindeki değişimi ve özellikle gençlerin suç faaliyetlerinde kullanımındaki artışı gündeme taşıdı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile düzenlediği ortak basın toplantısında "2025 Yılı Organize Suçlar" raporunu kamuoyu ile paylaştı. Organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin verilerin yer aldığı rapora dikkat çeken İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, suç örgütlerindeki dönüşüme işaret etti. Dobrindt, "Mafyanın klasik imajı artık geçmişte kaldı. Suç çeteleri, giderek daha çok şiddet içeren eylemleri bir iş modeli olarak benimsiyor ve bu süreçte giderek daha acımasız hale geliyorlar. 2025 yılında organize suç kapsamında 20 cinayet kaydedildi. Bir önceki yıl bu sayı 13'tü. Almanya'daki suç örgütleri kurbanları korkutmak ve güçlerini pekiştirmek için giderek daha fazla şiddete başvuruyor" dedi.

Dobrindt, "Organize suç soruşturmalarının yüzde 69'unun uluslararası boyutu vardı. Her geçen gün daha fazla reşit olmayan failler suç için kullanılıyor. Organize suçlarda gizlilik azaldı, sosyal medyada güç gösterisi arttı" diye konuştu.

Suçu planlayan kişi ile suçu işleyen kişinin çoğu zaman karşılaşmadığına dikkat çeken Dobrindt, "Bu tür suç örgütleri biri planlar biri öder biri vurur ilkesiyle çalışır" ifadelerini kullandı.

"Sosyal ağlar aracılığıyla reşit olmayanlar işe alınıyor"

Federal Kriminal Dairesi (BKA )Başkanı Holger Münch ise geçmişte kapalı ve gizli yapılarıyla dikkat çeken klasik mafya imajının geride kaldığını, bunun yerine hizmet olarak suç sunan bir "Z Kuşağı Mafyası" nın giderek daha fazla etkin hale geldiğini vurguladı. Münch, "Organize suç, çehresini değiştiriyor. Günümüzde suç şebekeleri çok daha dijital, uluslararası ve iş bölümüne dayalı bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu amaçla sosyal ağlar aracılığıyla reşit olmayanlar işe alınıyor. Bu tür suçlara giderek daha fazla çocuk dahil ediliyor. Bazı durumlarda 13 yaşındaki çocuklar bile olaya karışmış durumda. Ayrıca suç örgütleri jeopolitik çatışmalardan da faydalanıyor. Bu nedenle bireysel suçların failleri yargılanmakla kalmamalı aynı zamanda uluslararası işbirliği de ortaya çıkarılmalı" şeklinde konuştu.

Şüphelilerin büyük bölümü yurt dışından geliyor

2025 Yılı Organize Suçlar Raporu'na göre, geçen yıl organize suçla ilgili toplam 683 soruşturma yürütüldü. Bu 2021'den bu yana en yüksek soruşturma sayısı olarak kayıtlara geçti. Şüpheli sayısı da yüzde 13'ten fazla artarak 8 bine yükseldi. Geçen yıl organize suç örgütüyle bağlantılı yaklaşık 100 saldırı vakası kaydedilirken, bu olaylarda 20 kişi hayatını kaybetti. Rapora göre; şüphelilerin büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. 8 bin şüpheliden 2 bin 722'si Alman pasaportuna sahipken, 664'ü Türk, 402'si Suriye, 281'i Arnavut ve 258'i Polonya pasaportu taşıyordu.

Raporda, "Organize suç örgütleri, özellikle çıkarlarını ve güçlü olduklarına ilişkin iddialarına sürdürme ve çatışma durumunda şiddete başvurma konusunda artan bir isteklilik göstermekte" değerlendirmesine de yer verildi.

Almanya'da uyuşturucu suçları artışta

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı raporuna göre, Almanya'da uyuşturucu suçlarının sayısı 2025 yılında yüzde 5 arttı. Rapora göre geçen yıl uyuşturucu kullanımı sonucu 2 bin 151 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı