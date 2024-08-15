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Almanya'da İklim Aktivistlerinin Eylemi Sonucunda Havalimanları Uçuşları Durdurdu

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Almanya'da 8 iklim aktivistinin 4 havalimanında fosil yakıt kullanımının durdurulması talebiyle yaptıkları eylem sonucunda Köln-Bonn, Nürnberg Havalimanları uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Almanya'da 8 iklim aktivistinin 4 havalimanında fosil yakıt kullanımının durdurulması talebiyle yaptıkları eylem sonucunda Köln-Bonn, Nürnberg Havalimanları uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Almanya'da iklim aktivistleri eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun 8 üyesi, Alman hükümetini 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının durdurulması için küresel bir anlaşma yapmaya çağıran eylemler düzenledi. Berlin Brandenburg Havalimanı yetkilileri bir çiti keserek havalimanına giren 2 eylemcinin uzaklaştırıldığını ve uçuş operasyonlarının etkilenmediğini söyledi. Stuttgart Havalimanında da taksi yolunu kapatan 2 aktivist polis tarafından uzaklaştırıldı ve operasyonlarda herhangi bir iptal veya gecikme yaşanmadı.

Nürnberg Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, aktivistlerin eylemleri nedeniyle uçuşların en az 1 saat askıya alındığı belirtildi. Havalimanında 6 uçuş ertelenirken, 1 uçuş iptal edildi. Köln-Bonn Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, trafiğin erken saatlerde durdurulduğu ve bazı gecikmelerin yaşandığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestocuların suç teşkil eden eylemlerinin "tehlikeli ve aptalca" olduğunu söyledi. Faeser, Bakanlığın bu tür eylemlere karşılık ağır hapis cezaları önerdiğini ve güvenliğin önemli ölçüde iyileştirilmesi için havalimanlarını zorladığını sözlerine ekledi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nürnberg Almanya 3-sayfa berlin Köln 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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